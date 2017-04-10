Пропустивший допрос бывший челябинский губернатор нашелся в Лондоне

Бывший губернатор Челябинской области, экс-депутат Госдумы Михаил Юревич, подозреваемый в получении многомиллионной взятки, не смог приехать в Екатеринбург для дачи показаний по медицинским основаниям. Об этом в беседе Национальной службе новостей (НСН) сообщил его адвокат Игорь Трунов в понедельник, 10 апреля.

«Мы предоставили нотариально оформленные и заверенные медицинские документы, из которых следует, что по меньшей мере месяц будут проходить дополнительные обследования в Лондоне, после чего станет ясно, продолжит ли Юревич лечение в Израиле или вернется в Россию, чтобы дать показания», — сказал Трунов.

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Уголовное дело против Юревича было возбуждено 16 марта этого года. По информации следствия, в 2012 году глава региона получил в качестве вознаграждения 26 миллионов рублей от Виталия Тесленко (сейчас отбывает наказание по обвинению в получении взяток — прим. «Ленты.ру»), которого назначил на должность министра здравоохранения Челябинской области.

В тот же день пресс-секретарь Юревича Юлия Бобылева сообщила, что он находится в Израиле. Сам экс-губернатор свою вину не признает.

Михаил Юревич руководил Челябинской областью в 2010-2014 годах и ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию». После увольнения Юревич вновь баллотировался в Госдуму, однако 19 июля 2016 года Центризбирком исключил его из федерального списка Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) за то, что он не предоставил полный комплект документов.