Сотрудники ФСБ пришли с обысками к бывшему мэру Челябинска

Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия по месту работы бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления ведомства.

Обыски проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве со средствами муниципального бюджета в особо крупном размере.

«Следователями УФСБ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Основанием для этого стали собственные оперативные материалы, результаты проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области и исследования экспертно-криминалистического центра ГУ МВД РФ», — сообщили в пресс-службе.

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По данным спецслужб, в период с 2012 по 2015 годы была похищена крупная сумма из средств муниципального предприятия в сфере ЖКХ.

«В июле фирмы, аффилированные с Давыдовым, уличили в организации картеля. Компании поделили и обслуживали инженерные сети и электроустановки в школах Челябинска», — пишет газета «Московский комсомолец Челябинск». По данным издания, силовики также обыскали коттедж чиновника.

Давыдов возглавлял администрацию Челябинска с 2010 по 2014 год. Он назывался в местной прессе соратником бывшего губернатора региона Михаила Юревича, который сейчас находится в розыске по уголовному делу о взятках.