Помощница Юревича опровергла слухи о получении им убежища в Лондоне

Бывший губернатор Челябинской области, экс-депутат Госдумы Михаил Юревич не собирается просить политического убежища в Великобритании. Об этом сообщила его помощника Юлия Бобылева в понедельник, 19 июня, передает РИА Новости.

«Михаил Валерьевич не просил и не будет просить политического убежища», — сказала Бобылева. По ее словам, Юревич все также находится в Лондоне, где проходит лечение.

Кроме того, помощница обвиняемого в получении взятки бывшего губернатора заявила, что Юревич не планирует обращаться в суд за финансовой компенсацией из-за снятия своей кандидатуры с выборов в Госдуму, как это сделал адвокат Игорь Трунов.

Материалы по теме Побег с препятствиями Где российские политики скрываются от правосудия

Как пишет Ura.ru, именно Трунов 14 июня заявил, что его подзащитный будет просить политического убежища в Лондоне. Помощница Юревича тогда отказалась от комментариев.

О возбуждении уголовного дела против Юревича стало известно в середине марта. Тогда бывший чиновник находился в Израиле. По версии следствия, во время работы губернатором он получил 26 миллионов рублей от регионального министра здравоохранения в качестве вознаграждения за назначение на должность.

Михаил Юревич руководил Челябинской областью в 2010-2014 годах. В отставку ушел по собственному желанию, после чего получил мандат депутата Госдумы шестого созыва. Пытался переизбраться в нижнюю палату парламента седьмого созыва, но был снят с предвыборной гонки Российской партией пенсионеров за справедливость (РППС).