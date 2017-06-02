Задержанным по делу Юревича посредникам избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения двоим фигурантам дела бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича — Андрею Чуркину, помощнику депутата Госдумы Вадима Белоусова, и теще Белоусова Маргарите Бутаковой. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает РЕН ТВ.

Андрей Чуркин заключен под стражу, а Маргарита Бутакова отпущена под подписку о невыезде из-за пожилого возраста (75 лет) и состояния здоровья. Следователи подозревают Чуркина и Бутакову в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере Михаилу Юревичу.

29 мая стало известно, что Андрей Чуркин проходит по эпизоду с получением Юревичем 3,4 миллиарда рублей в период с января 2011 года по январь 2014-го. Взятка была дана одним из предпринимателей области. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Материалы по теме Кто ж его посадит Сможет ли государство отобрать миллиарды у чиновников-коррупционеров

5 мая адвокат Юревича Игорь Трунов сообщил, что его подзащитного объявили в международный розыск. В начале апреля стало известно, что бывший чиновник проходит дополнительные обследования в Лондоне, после чего станет ясно, продолжит ли он ранее начатое лечение в Израиле или вернется в Россию.

О возбуждении первого уголовного дела против Юревича стало известно в середине марта. По версии следствия, во время работы губернатором он получил взятку в размере 26 миллионов рублей от регионального министра здравоохранения в качестве вознаграждения за назначение на должность.

Юревич руководил Челябинской областью в 2010-2014 годах и покинул пост с формулировкой «по собственному желанию». После этого пытался баллотироваться в Госдуму, но был снят с гонки за предоставление неполного комплекта документов.