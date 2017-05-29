Задержанный по делу Юревича посредник оказался помощником депутата Госдумы

Андрей Чуркин, задержанный за посредничество в получении взятки бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, оказался помощником депутата Госдумы. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили в Следственном комитете (СК) России. Он заключен под стражу.

В сообщении ведомства отмечено, что Чуркин проходит по эпизоду с получением Юревичем 3,4 миллиарда рублей в период с января 2011 года по январь 2014-го. Взятка была дана одним из предпринимателей области. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

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5 мая стало известно, что Юревича объявили в международный розыск. В начале апреля его адвокат заявил, что бывший чиновник проходит дополнительные обследования в Лондоне, после чего станет ясно, продолжит ли он ранее начатое лечение в Израиле или вернется в Россию.

О возбуждении первого уголовного дела против Юревича стало известно в середине марта. По версии следствия, во время работы губернатором он получил взятку в размере 26 миллионов рублей от регионального министра здравоохранения в качестве вознаграждения за назначение на должность.

Юревич руководил Челябинской областью в 2010-2014 годах и покинул пост с формулировкой «по собственному желанию». После этого пытался баллотироваться в Госдуму, но был снят с гонки за предоставление неполного комплекта документов.