Побег с препятствиями

Бывший губернатор Челябинский области Михаил Юревич, подозреваемый в получении взяток, не торопится на родину для дачи показаний. Политик планирует оставаться в Лондоне как минимум до начала июня, а там — как сложится. От следствия за границей уже скрываются несколько российских политиков, в том числе бывшие коллеги Юревича по Госдуме. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

12 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в заочном аресте экс-губернатора, не найдя для этого оснований. Следователи, к которым он не явился на допрос, его ждут и даже объявили в международный розыск.

Представители Михаила Юревича, подозреваемого в получении взяток на 26 миллионов рублей и подстрекательстве к клевете, его местонахождения не скрывают. Новость о заведенном на него уголовном деле застала бывшего губернатора, экс-депутата Госдумы и действующего председателя попечительского совета Московского Красного Креста в Израиле, где он проходил лечение. Его адвокат Игорь Трунов поначалу заявлял, что его подзащитный прямиком из Израиля явится на допрос. Однако потом выяснилось, что Юревич переместился в Лондон, где остается по сей день.

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В 2015 году правоохранительные органы уже возбуждали в отношении Михаила Юревича уголовное дело, однако тогда у него был мандат депутата Госдумы, то есть парламентская неприкосновенность. Он попал в криминальные сводки после того, как избил бизнесмена Андрея Валеева клюшкой во время любительского хоккейного матча. Местные СМИ писали, что после удара Валеев потерял сознание, но депутат продолжал его бить. «Это произошло случайно, в пылу борьбы, — объяснял Юревич. — Я сразу перед ним извинился. У нас хорошие отношения». Из-за хороших отношений или нет, но пострадавший впоследствии попросил дело об избиении закрыть.

Суд ему отказал, но и расследование далее не продвинулось: за снятием неприкосновенности депутата следователи не обращались. Сейчас Юревич ею уже не располагает: в Госдуму седьмого созыва ему не удалось переизбраться ни от «Единой России», ни от Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС).

Уехать к соседям

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В начале февраля стало известно, что еще один депутат Госдумы шестого созыва, не сумевший переизбраться в новый состав, переехал на Украину. Денис Вороненков не просто переехал в Киев вместе с женой, тоже бывшим парламентарием Марией Максаковой, но и получил гражданство этой страны. Тем временем в Москве на него было заведено уголовное дело по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы стоимостью 5 миллионов долларов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Вороненков уехал в соседнюю страну, скрываясь от уголовного преследования. Следователи, напомнил Бастрыкин, пытались начать расследование в отношении него еще в его бытность депутатом. Сам Вороненков свой переезд из России объяснял тем, что «Москва — город злой» (в отличие от Киева, где живут «добрые, хорошие, душевные люди»), а уголовное дело назвал незаконным. В Москве бывшего парламентария объявили в федеральный и международный розыск, а он тем временем дал показания по делу о государственной измене в отношении бывшего украинского президента Виктора Януковича в Киеве. 23 марта Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Двойной удар по справороссам

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Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, объявленный в международный розыск, получил вид на жительство от украинских властей почти год назад. Он обвиняется в соучастии в растрате более 22 миллионов рублей фонда «Сколково».

Пономарев уехал из России осенью 2014 года, еще до объявления в международный розыск. Сначала в США, затем на Украину. Пономарев обещал вернуться на родину и дать показания только в том случае, если его не будут арестовывать и отменят запрет на выезд за границу.

Госдума сняла с Пономарева депутатскую неприкосновенность весной 2015-го, а спустя год лишила его мандата — за прогулы и утрату связей с избирателями. Народный избранник утверждал, что несмотря на переезд продолжает общаться с избирателями, а в работе нижней палаты парламента участвует опосредованно — через коллег.

Фракция «Справедливой России» тогда хотела отнять мандат не только у Ильи Пономарева, но и у лишенного депутатского иммунитета Алексея Митрофанова. Думская комиссия по этике отказала эсерам, ссылаясь на «определенные документы медицинского характера». На тот момент Митрофанов находился за границей почти два года (исключительно ради лечения, как утверждал парламентарий). Отъезд совпал с лишением его депутатской неприкосновенности. По версии следователей, избранник вместе с помощником и судебным приставом вымогал 200 тысяч долларов у бизнесмена Вячеслава Жарова. Кроме того, за ним числился долг в размере 64 миллионов рублей, не отданный семье самарского бизнесмена Дергилева.

В последний раз Митрофанова видели в хорватском Загребе: его сфотографировали в местном русском магазине. В ходе рассмотрения дела о банкротстве бывшего парламентария 10 мая этого года его представитель заявил, что Митрофанов до сих пор находится за пределами России.

Алексея Митрофанова не лишили мандата даже после того, как он два года не появлялся в России Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

От Кипра до Лондона

Скрывается от правоохранительных органов и справоросс Олег Михеев. Этот депутат запомнился своими законодательными инициативами: он предлагал печатать на газировке и чипсах пугающие картинки по аналогии с изображениями на сигаретах, запретить эксплуатацию секса в рекламе и выгонять посетителей кафе и кинотеатров за нецензурную брань. Госдума лишила его депутатского иммунитета еще в 2013 году из-за подозрений в покушении на мошенничество на два миллиарда рублей, причастности к захвату недвижимости Волгоградского моторостроительного завода и невозврату кредита в размере 170 миллионов. В феврале этого года теперь уже бывший парламентарий был объявлен в федеральный розыск, а в апреле суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на арест. Михеев все обвинения отрицает. Где он находится — неизвестно. В ФСБ данными о пересечении Михеевым границы не располагают, при этом у волгоградских приставов есть информация, что он находится на Кипре.

О местонахождении подозреваемого в мошенничестве Олега Михеева приходится только гадать, а вот с заграничными передвижениями экс-сенатора, основателя Межпромбанка Сергея Пугачева ситуация более понятная. В 2011 году в отношении члена Совфеда было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка, после чего он по дипломатическому паспорту уехал в Ниццу и больше в Россию не возвращался. Сенаторских полномочий его лишили в том же 2011-м. Через четыре года стало известно, что Пугачев покинул Великобританию, где в то время проживал, из-за угрозы собственной безопасности.

Бывший российский сенатор Сергей Пугачев в Россию не возвращался Фото: Visuals editor / Wikimedia

Несколько раз Интерпол объявлял экс-сенатора в международный розыск, а в 2014 году даже издал по требованию российских властей так называемый «красный ордер», позволяющий немедленно арестовать человека в случае обнаружения. Несмотря на это Сергей Пугачев до сих пор на свободе. Бывший российский парламентарий через постоянную палату третейского суда пытался взыскать с Москвы 10 миллиардов долларов, а российское Агентство по страхованию вкладов тем временем продало его поместье стоимостью 1,6 миллиона евро.

Не там искали

Бывшего мэра Благовещенска Александра Мигулю следователям пришлось искать четыре года. И нашелся он в итоге не за границей, а в Центральной России. Уголовные дела по нескольким статьям: превышение и злоупотребление полномочиями, а также нецелевое расходование бюджетных средств — были возбуждены в отношении него в 2011 году. Тогда же следователи установили, что Мигуля пересек государственную границу. Куда конкретно он уехал — не уточнялось. Как основная версия рассматривался пограничный с Амурской областью Китай. Однако чиновник был задержан на территории Липецкой области. Источники утверждали, что несколько лет находившийся в розыске Мигуля спокойно жил в Московской области.

Александра Мигулю искали за границей, а нашелся он в Липецкой области Фото: Игорь Буймистров / ТАСС

Бывший глава Благовещенска все обвинения отрицал и в ожидании суда даже заявлял о намерении участвовать в думских выборах. С предвыборной гонки он сошел по неизвестной причине, не предоставив в ЦИК необходимые документы. Впрочем, поучаствовать в выборах ему бы все равно не удалось: менее чем за месяц до их начала суд признал его виновным и приговорил к девяти годам колонии. В феврале этого года приговор Мигуле смягчили: судебная коллегия отменила наказание за нецелевое использование бюджетных средств в связи с истечением срока давности.

Не затащить обратно

Срок уголовного преследования скоро может истечь у бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который обвиняется в хищении 14 миллиардов рублей из казны региона. О том, что Кузнецов подозревается в мошенничестве, растрате и легализации незаконно полученного имущества, стало известно в 2008 году. После этого он с супругой Жанной Булах уехал в США. Правоохранительным органам удалось найти трех сообщников экс-министра — они уже отбывают наказание. Жена бывшего чиновника, тоже причастная к преступлениям, по-прежнему скрывается в Соединенных Штатах, с которыми у России нет договора об экстрадиции.

Российскому правосудию за десять лет не удалось добиться экстрадиции Алексея Кузнецова Кадр: Борис Соболев / Youtube

У Москвы появился шанс посадить Кузнецова на скамью подсудимых три года назад: суд во Франции, где был задержан экс-министр, решил выдать России обвиняемого, однако процедура экстрадиции затянулась. Месяц назад Лионский суд отпустил Алексея Кузнецова из-под стражи, что вызвало недоумение у российских следователей. «Процесс экстрадиции, затянувшийся на несколько лет, видимо, свидетельствует о том, что для выдачи обвиняемого необходим консенсус не только в уголовно-правовой плоскости. Не исключено, что принятию окончательного решения могут препятствовать как политические процессы, так и нюансы действующего законодательства, позволяющие стороне защиты манипулировать правосудием, прикрываясь европейскими ценностями», — подчеркнули в СКР, напомнив о наличии доказательств по всем фактам многомиллиардных хищений. Впрочем, на Кузнецова в 2015 году завели уголовное дело и сами французы — в связи с отмыванием нелегально заработанных на территории страны средств, поэтому суда ему, видимо, все же не избежать.