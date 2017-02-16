Бывшего депутата Госдумы Михеева объявили в розыск

Бывший депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Олег Михеев объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает в четверг, 16 февраля, «Коммерсантъ».

Обвинительное заключение по делу лидера волгоградского отделения «Справделивой России» было утверждено еще в декабре 2016 года заместителем генпрокурора России Виктором Гринем, однако в Советский райсуд Волгограда оно не поступило, поскольку Михеев его не подписал, отмечает издание.

«Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение [предъявленное Михееву] не будет им изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске», — пояснил глава пресс-службы Волгоградского облсуда Александр Чернов.

«Коммерсанту» связаться с Михеевым не удалось. На сайте регионального отделения «Справедливой России» 1 февраля было опубликовано заявление бывшего депутата: «Со всей ответственностью заявляю, что уголовные дела в отношении меня были возбуждены незаконно. Расследование велось незаконно. Соответственно, и заканчивается все это незаконно...».

По данным следствия, Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности ОАО АКБ «Волгопромбанк» перед ним. В 2011 году он организовал направление в суд искового заявления о взыскании с «Промсвязьбанка» как правопреемника «Волгопромбанка» денежных средств в размере 2,1 миллиарда рублей. Однако довести свои намерения до конца депутат не смог, поскольку суд отказал в удовлетворении его исковых требований и признал задолженность мнимой.

Михеев был лишен депутатской неприкосновенности в феврале 2013 года. Помимо покушения на мошенничества в отношении «Промсвязьбанка», он подозревался в причастности к захвату 14 объектов недвижимости Волгоградского моторостроительного завода общей стоимостью более 500 миллионов рублей, а также невозвращении «Номос-банку» кредита на 170 миллионов рублей.

15 февраля Следственный комитет (СК) России объявил в федеральный розыск другого бывшего депутата Госдумы — представителя фракции КПРФ Дениса Вороненкова, уехавшего на Украину. Он обвиняется в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.