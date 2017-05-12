Суд в Екатеринбурге отказал в заочном аресте бывшего главы Челябинской области

Ленинский райсуд Екатеринбурга отказал в заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, о котором ходатайствовало следствие. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

«В настоящее время отсутствуют какие-либо основания для избрания в отношении Юревича меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал судья.

Ранее в мае Юревич был объявлен в международный розыск. Адвокат политика Игорь Трунов сообщил, что его клиент находится в Лондоне на лечении.

«Мы предоставили нотариально оформленные и заверенные медицинские документы, из которых следует, что по меньшей мере месяц будут проходить дополнительные обследования в Лондоне, после чего станет ясно, продолжит ли Юревич лечение в Израиле или вернется в Россию, чтобы дать показания», — заявлял защитник.

О возбуждении уголовного дела в отношении Юревича стало известно в марте. По данным следствия, в 2012 году, возглавляя регион, он получил незаконное вознаграждение в 26 миллионов рублей от Виталия Тесленко, которого назначил министром здравоохранения Челябинской области.

Юревич руководил Челябинской областью в 2010-2014 годах, ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию».

