СКР прокомментировал освобождение во Франции бывшего министра Кузнецова

В Следственном комитете России выразили недоумение решением французского суда об освобождении из-под стражи бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого на родине в хищении 14 миллиардов рублей из бюджета региона. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 апреля.

«И это решение, и неоправданное, на наш взгляд, беспрецедентное затягивание властями Французской Республики процедуры экстрадиции Кузнецова, обвиняемого в особо крупном хищении государственных средств, вызывают по меньшей мере недоумение», — отмечается в пресс-релизе. В ведомстве указали на «колоссальный объем доказательств, подтверждающих совершение Кузнецовым и его соучастниками хищений из бюджета Московской области на сумму 14 миллиардов рублей».

«Процесс экстрадиции, затянувшийся на несколько лет, видимо, свидетельствует о том, что для выдачи обвиняемого необходим консенсус не только в уголовно-правовой плоскости. Не исключено, что принятию окончательного решения могут препятствовать как политические процессы, так и нюансы действующего законодательства, позволяющие стороне защиты манипулировать правосудием, прикрываясь европейскими ценностями, защищающими права человека, невзирая на совершение им преступления против своей страны», — заявили в СК.

Трое фигурантов дела — Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова — уже отбывают наказание в местах лишения свободы за совершение этих преступлений.

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Кроме того, в суд направлено уголовное дело бывшей супруги Кузнецова Жанны Булах. Дело будет рассматриваться заочно, поскольку она скрывается в США, с которыми у России нет соглашения об экстрадиции.

13 апреля Лионский суд решил отпустить Кузнецова на свободу, пишет газета «Коммерсантъ». Он будет проживать в своей парижской квартире под надзором полиции с электронным браслетом на ноге. По мнению суда, его пребывание под стражей «превысило разумные сроки» (он находился там почти четыре года) и противоречит пятой статье Европейской конвенции по правам человека. Как указал адвокат Грегуар Ринкур, содержание в тюрьме больше двух лет практикуется крайне редко, тем более по экстрадиционным делам.