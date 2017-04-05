Силовые структуры
 

Суд рассмотрит дело Жанны Булах о причастности к хищению 11 миллиардов рублей

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направило в суд дело гражданки США Жанны Булах — бывшей жены бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, Булах вместе с сообщниками в 2005-2008 годах мошенническим путем совершила хищение права требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущества "Ипотечная корпорация Московской области" и ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что полученные в результате хищения деньги были перечислены на счета иностранных компаний и в дальнейшем использованы на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей. В США отказались экстрадировать Булах в Россию.

7 сентября 2016 года официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин заявил, что извинится перед правоохранительными органами Франции за упреки, если бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова экстрадируют в Россию.

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