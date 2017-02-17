Суд смягчил приговор осужденному за коррупцию бывшему мэру Благовещенска

Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда смягчила приговор бывшему мэру города Благовещенска Александру Мигуле, осужденному за коррупцию на девять лет. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Срок его лишения свободы в колонии общего режима сократили на два года.

«Мигуля освобожден от наказания по пункту «б» части 2 статьи 285.1 УК РФ ("Нецелевое использование бюджетных средств") в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Окончательное наказание назначено в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — отмечается в сообщении. Приговор суда вступил в законную силу.

В августе 2016 года Благовещенский городской суд (Амурская область) приговорил Мигулю к девяти годам колонии общего режима. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 286 («Превышение полномочий»), 285.1 («Нецелевое расходование бюджетных средств») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») Уголовного кодекса РФ.

Мигуля был задержан в мае 2015-го на территории Липецкой области и помещен в СИЗО. До этого он с 2011 года находился в международном розыске.

Александр Мигуля занимал должность мэра Благовещенска с ноября 2004 по апрель 2010-го.