Трунов потребовал 7 миллионов за снятие с думских выборов

Адвокат Игорь Трунов обратился в Савеловский суд Москвы с требованием о компенсации за снятие с прошлогодних выборов в Госдуму по партийному списку Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС). Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает «Интерфакс».

«Я прошу взыскать за счет казны РФ в мою пользу сумму возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной власти в размере 6 746 490 рублей», — сообщил Трунов.

В иске, по словам юриста, он указал, что в результате действий властей ему был причинен значительный моральный вред из-за невозможности участвовать в избирательной кампании.

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«Кроме того, были нарушены права избирателей, проживающих на территории избирательного округа, где я выдвигался кандидатом», — пояснил Трунов.

В апреле 2017 года Конституционный суд (КС) признал не соответствующей закону норму, позволяющую Центризбиркому снимать с выборов весь список кандидатов от партии, если она нарушила правило «один округ — один кандидат» и выдвинула сразу несколько одномандатников.

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба кандидатов в депутаты Госдумы от Партии пенсионеров Михаила Юревича и Игоря Трунова на то, что ЦИК в июле прошлого года отказался заверить список партии, ссылаясь на нарушение: в трех избирательных округах политорганизация выдвинула по два кандидата в депутаты.

В своем решении КС подчеркнул, что средства реагирования на нарушения во время избирательной кампании нужно соотносить с их масштабом. Иными словами, устранять нарушения нужно, но это не означает, что единственным выходом из ситуации может быть лишь полный отказ в заверении всего списка кандидатов, пояснили в суде.