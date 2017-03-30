Мосгорсуд подтвердил решение о восстановлении адвокатского статуса Трунова

Мосгорсуд не стал обнулять решение о восстановлении адвокатского статуса юриста Игоря Трунова. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает ТАСС.

Жалобу на постановление Лефортовского суда подавала Адвокатская палата Москвы. Таким образом, решение районного суда вступает в силу.

30 декабря 2016 года Лефортовский районный суд признал лишение Трунова адвокатского статуса незаконным.

В сентябре в интервью Национальной службе новостей (НСН) юрист выразил уверенность в том, что ему удастся восстановить статус адвоката.

Летом того же года квалификационная комиссия Адвокатской палаты Московской области лишила Трунова статуса, усмотрев дисциплинарный проступок в его выступлении на пресс-конференции. На юриста пожаловались коллеги, посчитавшие, что своей речью он принизил авторитет адвокатуры. Трунов тогда заявил о наличии коррупции, отметив, что часть его коллег — «адвокаты-несуны», которые являются посредниками между правоохранительными органами и недобросовестными клиентами.

Трунов — известный адвокат, представлявший, в частности, интересы потерпевших по делу о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году, в театральном центре на Дубровке в 2002-м, а также о катастрофе самолета «Когалымавиа» в Египте в октябре 2015 года.