Суд вернул Трунову адвокатский статус

Лефортовский суд Москвы признал незаконным лишение Игоря Трунова адвокатского статуса, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что судья постановил удовлетворить жалобу Трунова и восстановить его в статусе адвоката.

Тем не менее представители Адвокатской палаты планируют обжаловать решение в Мосгорсуде.

В июле квалификационная комиссия Адвокатской палаты Московской области лишила Трунова статуса, поскольку усмотрела дисциплинарный проступок в его выступлении на пресс-конференции. На юриста пожаловались коллеги, посчитавшие, что своей речью он принизил авторитет адвокатуры. Трунов тогда заявил о наличии коррупции, отметив, что часть его коллег — «адвокаты-несуны», которые являются посредниками между правоохранительными органами и недобросовестными клиентами.

Трунов участвовал во многих громких делах. В частности, он представлял интересы потерпевших по делу о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году, в театральном центре на Дубровке в 2002-м, а также о катастрофе самолета «Когалымавиа» в Египте в октябре 2015 года.