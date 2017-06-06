Суд арестовал имущество бывшего челябинского губернатора Юревича

Центральный районный суд Челябинска постановил наложить арест на имущество бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича по ходатайству следствия. Об этом во вторник, 6 июня, в пресс-службе суда сообщили ТАСС.

В суде отметили, что следователь обосновал ходатайство «целью обеспечения исполнения приговора о взыскании штрафа и конфискации имущества» по уголовному делу о взятке в особо крупном размере, в котором сейчас фигурирует Юревич. В судебном решении речь идет об аресте восьми объектов недвижимости, в числе которых квартира, гараж, земельный участок и парковка, а также счетов в четырех банках. При этом какова общая стоимость имущества, не уточняется.

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5 мая адвокат Юревича Игорь Трунов сообщил, что его подзащитного объявили в международный розыск. В начале апреля стало известно, что бывший чиновник проходит дополнительные обследования в Лондоне, после чего станет ясно, продолжит ли он ранее начатое лечение в Израиле или вернется в Россию.

О возбуждении первого уголовного дела против Юревича стало известно в середине марта. По версии следствия, во время работы губернатором он получил взятку в размере 26 миллионов рублей от регионального министра здравоохранения в качестве вознаграждения за назначение на должность.

Юревич руководил Челябинской областью в 2010-2014 годах и покинул пост с формулировкой «по собственному желанию». После этого пытался баллотироваться в Госдуму, но был снят с гонки за предоставление неполного комплекта документов.