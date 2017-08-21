Сидящий в СИЗО мэр Владивостока попросил Путина о защите

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, направил президенту Владимиру Путину обращение, в котором попросил главу государства защитить его. Документ опубликован в понедельник, 21 августа, на странице Пушкарева в «ВКонтакте».

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«Вы являетесь гарантом Конституции России, поэтому я обращаюсь к вам не за лояльностью и снисхождением, а за защитой ради справедливости», — говорится в обращении.

Обвинения, выдвинутые против него, Пушкарев называет надуманными, а свое уголовное дело — сфабрикованным: «Предъявленное мне обвинение основано на вырванных из контекста обстоятельствах, которым следствие дало субъективную обвинительную оценку». Бывший мэр уверяет, что полностью посвятил себя работе на благо страны, не считаясь со своими личными интересами.

9 марта Пушкарева лишили мэрских полномочий, которые истекали в 2018 году.

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Следственный комитет и ФСБ сообщили о задержании Игоря Пушкарева и главы предприятия «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова и возбуждении в отношении них уголовного дела 1 июня 2016 года. Подозреваемые были этапированы в Москву. На следующий день Пушкарева арестовали, поместив в «Матросскую тишину». В освобождении под залог или домашнем аресте чиновнику отказали, сочтя, что он может покинуть Россию.

По версии следствия, в 2009-2014 годах Пушкарев организовал покупку компанией «Дороги Владивостока», возглавляемой его предполагаемым сообщником Лушниковым, стройматериалов у группы компаний «Востокцемент» по завышенным ценам. По данным ФСБ России, доход от незаконной деятельности градоначальника превысил 160 миллионов рублей.