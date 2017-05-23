Арестованный мэр Владивостока заработал в 160 раз меньше жены

Арестованный мэр Владивостока Игорь Пушкарев задекларировал по итогам прошлого года доход в 552 тысячи рублей, его супруга заработала свыше 90,8 миллиона рублей. Декларация о доходах главы города опубликована на сайте горадминистрации.

В собственности у Пушкарева числятся два земельных участка общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 494 квадратных метра и Mercedes-Benz S500.

У его супруги — два земельных участка общей площадью 1,35 тысячи квадратных метров. Кроме того, она владеет двумя жилыми домами, мастерской, а также складом. В ее собственности также есть автомобиль Toyota Land Cruiser.

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За 2015 год Пушкарев задекларировал доход в 1,16 миллиона рублей, его супруга — в 25,1 миллиона рублей, уточняет телеканал «360».

Басманный суд Москвы временно отстранил чиновника от должности главы Владивостока 9 марта.

Пушкарев был задержан и этапирован в Москву 1 июня 2016 года. На следующий день его арестовали, поместив в «Матросскую тишину». В освобождении под залог или домашнем аресте ему было отказано, так как, по мнению следователей, чиновник может покинуть Россию.

По версии следствия, в 2009-2014 годах Пушкарев организовал покупку фирмой своего предполагаемого сообщника Андрея Лушникова большого количества стройматериалов у группы компаний «Востокцемент» по завышенным ценам. По данным ФСБ, доход от незаконной деятельности градоначальника превысил 160 миллионов рублей. Сам Пушкарев себя виновным не признает.