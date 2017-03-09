Суд отстранил от должности мэра Владивостока

Басманный суд Москвы отстранил от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарева, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Об этом в четверг, 9 марта, «Интерфаксу» сообщили в суде.

8 марта Пушкарев на своей странице во «ВКонтакте» написал, что следствие намерено добиться его отстранения, чтобы он не мог оказать давление на свидетелей.

Материалы по теме Семь раз отмэрь Почему главы Владивостока заканчивают карьеру уголовниками

Полномочия градоначальника истекали в 2018 году.

Пушкарев был задержан в июне 2016 года во Владивостоке, после чего его этапировали в Москву. На следующий день его арестовали, поместив в «Матросскую тишину». В освобождении под залог или домашнем аресте чиновнику отказали, сочтя, что он может покинуть Россию.

По версии следствия, в 2009-2014 годах Пушкарев организовал покупку компанией «Дороги Владивостока», возглавляемой его предполагаемым сообщником Андреем Лушниковым, стройматериалов у группы компаний «Востокцемент» по завышенным ценам. По данным ФСБ России, доход от незаконной деятельности градоначальника превысил 160 миллионов рублей. Сам Пушкарев виновным себя не признал.