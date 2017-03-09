Суд отстранил от должности мэра Владивостока

Басманный суд Москвы отстранил от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарева, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Об этом в четверг, 9 марта, «Интерфаксу» сообщили в суде.
8 марта Пушкарев на своей странице во «ВКонтакте» написал, что следствие намерено добиться его отстранения, чтобы он не мог оказать давление на свидетелей.
Полномочия градоначальника истекали в 2018 году.
Пушкарев был задержан в июне 2016 года во Владивостоке, после чего его этапировали в Москву. На следующий день его арестовали, поместив в «Матросскую тишину». В освобождении под залог или домашнем аресте чиновнику отказали, сочтя, что он может покинуть Россию.
По версии следствия, в 2009-2014 годах Пушкарев организовал покупку компанией «Дороги Владивостока», возглавляемой его предполагаемым сообщником Андреем Лушниковым, стройматериалов у группы компаний «Востокцемент» по завышенным ценам. По данным ФСБ России, доход от незаконной деятельности градоначальника превысил 160 миллионов рублей. Сам Пушкарев виновным себя не признал.