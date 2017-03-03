Сидящий в СИЗО мэр Владивостока пообещал следить за ситуацией в Приморье

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый в превышении полномочий и коммерческом подкупе и находящийся в следственном изоляторе «Матросская тишина», пообещал следить за ситуацией в Приморье. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«По возможности, буду оставлять здесь сообщения. Имею возможность следить за ситуацией во Владивостоке и Приморском крае и, как глава Владивостока, буду высказывать здесь свою точку зрения на происходящие процессы», — говорится в сообщении.

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Также Пушкарев опубликовал в соцсети еще один пост, посвященный своему времяпровождению в московском СИЗО. В частности, он посоветовал своим подписчикам ознакомиться с книгой Ивана Миронова «Замурованные».

В середине декабря прошлого года Пушкарев на заседании Мосгорсуда рассказал, что заключенные «Матросской тишины» много читают и активно занимаются спортом, а также с воодушевлением готовятся к предстоящему новогоднему празднику. «Электронный чайник позволяет творить чудеса — мы готовим разнообразные блюда и обдумываем новогоднее меню», — сказал он.

Пушкарев был задержан в июне 2016-го во Владивостоке, после чего его этапировали в Москву. На следующий день его арестовали, поместив в «Матросскую тишину». В освобождении под залог или домашнем аресте чиновнику было отказано, так как, по мнению следователей, он может покинуть Россию.

По данным ФСБ, доход от преступной деятельности градоначальника в превысил 160 миллионов рублей. Сам Пушкарев не признает себя виновным.