Придержали бурю

Отстраненный от должности мэр Владивостока Игорь Пушкарев более года находится в «Матросской тишине». Это не мешает ему получать звание «Человека года» в родном городе, исполняющего обязанности главы которого смогли подобрать только весной. Кандидат, одобренный губернатором Приморского края, оказался не при делах. Как вокруг кресла мэра столицы Приморья разгорелась политическая война нескольких команд, и при чем тут пыль в Находке — в материале «Ленты.ру».

Игорь Пушкарев, возглавлявший администрацию Владивостока с 2008 года, был задержан в июне 2016 года. Следователи считают, что уже в бытность главой города он организовал покупку стройматериалов у группы компаний «Востокцемент» по завышенным ценам. Проводила сделку фирма его предполагаемого сообщника Андрея Лушникова. Правоохранительные органы оценивают ущерб от его деятельности в 160 миллионов рублей. Пушкарев был отстранен от должности почти через год после ареста — 9 марта.

Обязанности градоначальника поочередно выполняли первые заместители Алексей Литвинов и Константин Лобода. В апреле вице-мэра Владивостока Александра Юрова, пошедшего на повышение в краевую администрацию, сменил первый замсекретаря приморского отделения «Единой России», экс-глава регионального отделения «Почты России» Андрей Брик. Политика, который считается участником команды Владимира Миклушевского, прочили на место исполняющего обязанности мэра Владивостока. Однако провернуть замену лояльных Пушкареву кадров не удалось: и. о. главы горадминистрации стал Константин Межонов, который считается соратником арестанта.

Проклятое место

На период работы Пушкарева в качестве мэра пришлась реализация стратегических для федерального центра проектов: подготовка к саммиту АТЭС-2012, освоение острова Русский и последующее строительство моста через бухту Золотой Рог. Город находился под пристальным вниманием Москвы, где работал и сам Пушкарев до назначения градоначальником. В 2004 году он стал самым молодым членом Совета Федерации — ему было всего 30 лет, когда он избрался как сенатор от Законодательного собрания Приморского края. Через четыре года Игорь Пушкарев вернулся во Владивосток, где попал под следствие предыдущий его глава Владимир Николаев (еще четырьмя годами ранее был осужден его предшественник Юрий Копылов). На мэрских выборах под слоганом «Кто он, человек Кремля?» экс-сенатор победил, заручившись поддержкой свыше 57 процентов избирателей.

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Действующий и. о. главы Владивостока, как и его соперники, федеральным бэкграундом похвастаться не могут. Константин Межонов до избрания в Законодательное собрание Приморского края в 2011 году уже работал вице-мэром. С 2010 года он руководил местным отделением «Справедливой России», однако год назад вышел из партии. На выборы в краевой парламент осенью прошлого года он пытался переизбраться от КПРФ, но безуспешно. «В текущих условиях решиться на такое назначение может только человек, ясно понимающий объем работ, готовый решать проблемные вопросы и трудится на благо жителей города», — так арестованный Пушкарев прокомментировал назначение соратника на своей странице «ВКонтакте».

Эксперты сочли это назначение победой команды отстраненного от должности градоначальника. Политолог Виктор Бурлаков подчеркивал, что оно произошло на фоне «нервозной ситуации» в администрации Приморского края, связанной со слухами об отставке губернатора: «Уверенности в краевой администрации это никому не прибавляет, создавая неопределенность позиций. Каждый начинает действовать самостоятельно».

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Борьба за кресло мэра назначением Межонова не закончилась. На фоне выборов в гордуму Владивостока, которые пройдут этой осенью, она только усилится, писал «ФедералПресс».

Причем к командам Миклушевского и Пушкарева позиций градоначальника заинтересовались и другие группы влияния. Не исключено, что в борьбу включатся условные силовики: претендентом на должность главы приморской столицы считается депутат краевого закса Игорь Черемис, продвижением которого занимается выходец из силовых структур, спикер закса Александр Ролик. По некоторым данным, Черемис в последнее время неоднократно приезжал в Москву, чтобы встретиться с приближенными к администрации президента людьми. Местные СМИ называют в числе заинтересованных и главу второго по величине приморского города Уссурийска Евгения Коржа, который, по неподтвержденным данным, спонсирует несколько кандидатов от «Единой России» в депутаты гордумы Владивостока. У ЕР с составлением списка кандидатов на праймериз вышла заминка: окончательное решение по нему партия отложила до 10 июля.

Владимир Миклушевский (в центре) Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

«Пушкарев не намерен сдаваться, а намерен бороться до конца, используя все возможные методы. Он повысил свою активность в СМИ, создает информационные поводы», — отмечает политолог Виктор Бурлаков. Даже если суд признает его невиновным, сам политик вряд ли сможет участвовать в выборах, а потому «будет добиваться осуществления своих возможностей через близких ему лиц» — того же Межонова, например.

Хоть Пушкарев и находится в столичном СИЗО, в родном городе незримо присутствует. Весной там начали появляться баннеры с призывом «оставить в покое» его семью, а также поздравлениями градоначальника с 8 Марта. С праздником представительниц женского пола чиновник поздравлял и на своей странице «ВКонтакте», где комментирует происходящее во Владивостоке и постоянно напоминает о своей невиновности. Каждый пост, как рассказывали адвокаты Пушкарева, обходится ему в 55 рублей.

Как рассказывают источники в регионе, пиарщики отстраненного мэра решили не останавливаться на соцсетях. С их подачи в некоторых местных СМИ появились статьи, очерняющие участников праймериз «Единой России». Читатели заметили подвох, тем более что материалы появились в один день. После ироничных комментариев в соцсетях они открестились от какой-либо причастности к этим публикациям, попытавшись переложить ответственность на другого экс-мэра Владимира Николаева.

Впрочем, через неделю они снова начали продвигать Пушкарева, причем через те же издания. Информационный повод для этого нашелся подходящий: он стал лауреатом премии «Человек года». Вручали ее сыну Павлу: «Эта награда очень важна для моего отца, и ему будет очень приятно узнать об этом». Узнал он об этом быстро, и не забыл прокомментировать «ВКонтакте». Директор компании-организатора Павел Компан объяснял, что на соискание премии выдвигаются люди, о которых больше всего говорили за прошлый год: «Задача была выбрать таких номинантов, которые вызовут общественный резонанс. Они не берут хороших или плохих номинантов, а тех, кто в этом году каким-то образом привлек к себе внимание».

Только этого не хватало

По данным источников, список кандидатов от «Единой России» на выборы в городскую Думу возглавит Андрей Брик, которого не удалось продвинуть на место главы Владивостока Владимиру Миклушевскому. Не исключено, что его команда не бросила попытки добиться назначения мэром своего человека.

У губернатора и без того хватает проблем. Слухи о его отставке муссировались еще летом, когда произошли первые задержания в рядах подчиненных, новая их волна прошла в конце 2016-го: тогда были предъявлены обвинения в крупном мошенничестве его второго заму Сергею Сидоренко. Припомнили ему эту историю и в феврале на фоне массового увольнения губернаторов. Тогда в Национальном рейтинге губернаторов он занимал последнее место, а в мае — июня поднялся на четыре позиции. Впрочем, улучшение его рейтинга связывали с неудачами других глав регионов.

Миклушевский, кроме того, попал под раздачу во время прямой линии с президентом Владимир Путин 15 июня. В прямой эфир дозвонился школьник из Находки Андрей Боль и пожаловался на проблему, решение которой уже несколько лет держит на контроле глава региона: «Меня очень волнует проблема с угольной пылью, то есть перегружают уголь открытым способом. Как нам теперь жить?»

Порт «Восточный» в городе Находка Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Миклушевский ускорил работу (первые датчики контроля за запыленностью воздуха появились в портах Находки появились уже через неделю), но вместе с тем подчеркнул: власти о проблеме знают и не первый год. Пятикласснику, обратившему внимание всей страны на запыленную Находку, он предложил заняться общественной работой. «Есть общественное движение "Народная экспертиза", которое конкретно в Находке занимается проблемой угольной пыли. Мы познакомим тебя с его руководителем, подключайся, следи, как идет работа по реализации плана, будешь мне периодически рассказывать», — сказал губернатор.

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«Народная экспертиза» стала основным связующим звеном между всеми заинтересованными сторонами: стивидорными компаниями, из-за перевалки грузов которых весь город и покрыт черной пленкой, властями городского и регионального уровня, а также обычными гражданами.

Жители Находки неоднократно выходили на митинги с требованием избавить город от пыли. Один из последних прошел 26 марта. Пока в столице Приморского края и других регионах России протестовали против коррупции, в Находке несколько десятков человек вышли на акцию в защиту городской экологии. Представитель инициативной группы горожан Иван Воробьев жаловался, что даже вмешательство краевых властей не меняет расклада: «Я был на двух заседаниях по данной проблеме, которые проводил Владимир Миклушевский. Ему там сказки рассказывали, как они помогают населению, как внедряют новые технологии. Я считаю, что ему просто надели розовые очки».

Других путей решения экологической проблемы кроме как диалог нет, подчеркивали эксперты: в сфере перевалки угля задействовано более 50 тысяч человек — это почти треть населения города. Насколько власти региона могут быть свободны в этом диалоге, непонятно: один из основных стивидоров Находки «Терминал Астафьева» является спонсором приморского отделения «Единой России». В прошлом году, например, компания пожертвовала партии более 10,6 миллиона рублей.