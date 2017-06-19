Сидящего в «Матросской тишине» мэра Владивостока назвали «Человеком года»

Подозреваемый в коррупции глава Владивостока Игорь Пушкарев стал лауреатом премии «Люди года», сообщает vostok.today, в понедельник, 19 июня.

Награду за чиновника, сидящего в московской «Матросской тишине», получил его старший сын Павел. «Эта награда очень важна для моего отца, и ему будет очень приятно узнать об этом», — сказал он со сцены.

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Церемония вручения Первой актуальной премии «Люди года — 2017» прошла в столице Приморского края 16 июня, уточняет издание.

Премия была учреждена годом ранее редакцией приморского глянцевого журнала Off и представлена в пятнадцати номинациях, среди которых: «Новые герои», «Звездный час», «Завидные женихи и невесты», «Покой нам только снится», «С федеральных заголовков», «Бунтари» и «Человек года».

Жители города голосовали за кандидатов в интернете и с помощью эсэмэс, после чего организаторы определили, кто из претендентов на звание «стал явлением в жизни Владивостока и Приморья», пишет primamedia.ru.

В конце мая сообщалось, что по итогам 2016 года Пушкарев отчитался о доходе в 552 тысячи рублей. При этом его супруга заработала более 90,8 миллиона рублей.

Басманный суд Москвы временно отстранил чиновника от должности главы Владивостока 9 марта.

Пушкарев был задержан в июне прошлого года. По версии следствия, в 2009-2014 годах госслужащий организовал покупку фирмой своего предполагаемого сообщника Андрея Лушникова большого количества стройматериалов у группы компаний «Востокцемент» по завышенным ценам. По данным ФСБ, доход от незаконной деятельности градоначальника превысил 160 миллионов рублей. Сам градоначальник себя виновным не признает.