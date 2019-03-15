Депутата Госдумы задержали за взятку в три миллиарда рублей

Депутата Госдумы Вадима Белоусова задержали по обвинению в получении взятки в три миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в ближайшее время Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство о его аресте. Белоусов доставлен в суд, где решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, в период с 2010 по 2014 год Белоусов совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили взятку от руководителя холдинга за оказание покровительства. В результате организациям холдинга была обеспечена победа в аукционах в сфере дорожного обслуживания, а лица, подконтрольные взяткодателям, назначены на должности директоров госпредприятий. Как отмечается, сумма взятки составляла более трех миллиардов рублей.

В декабре прошлого года сообщалось, что Госдума по запросу Генпрокуратуры лишила депутата Вадима Белоусова неприкосновенности и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела. Дело возбуждено по части шестой статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Вадим Белоусов — депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», член комитета по аграрным вопросам.

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