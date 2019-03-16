Уличенный в трехмиллиардной взятке депутат посетовал на несправедливые обвинения

Депутат Вадим Белоусов, которого задержали за трехмиллиардную взятку и отпустили через несколько часов, заявил, что не брал этих денег. Видеозапись беседы с депутатом опубликовал телеканал «Звезда».

Белоусов утверждает, что не получал такой суммы. По его словам, деньги присвоили его партнеры и вывели их на зарубежные счета. Депутат добавил, что ему вменяют в вину его работу в Госдуме.

«Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор подтверждаю, что нужны хорошие дороги в Челябинской области. Это мне в вину ставится», — сказал он.

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Белоусова задержали 15 марта по обвинению в получении взятки размером три миллиарда рублей за покровительство автодорожному холдингу. Суд Екатеринбурга отказался помещать его под стражу. Следствие считает, что Белоусов действовал совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, объявленным в международный розыск за коррупцию.

В декабре прошлого года Госдума дала согласие на возбуждение уголовного дела против Белоусова и лишила его неприкосновенности.

Тогда же член нижней палаты парламента Александр Хинштейн напомнил, что теща депутата является совладельцем компании «Гринфлайт» и фигурантом уголовного дела об обмане тысяч дольщиков. Женщина вместе с помощником депутата Белоусова были посредниками при передаче взятки в 3,4 миллиарда рублей Юревичу.

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