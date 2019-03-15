Избежавший ареста за трехмиллиардную взятку депутат определился с будущим

Депутат Вадим Белоусов, задержанный за трехмиллиардную взятку, намерен вернуться на работу в Госдуму, где он представляет партию «Справедливая Россия». Об этом заявил его адвокат Игорь Трунов, передает РИА Новости.

Юрист подчеркнул, что единственное ограничение, введенное для его подзащитного, это запрет на выезд за рубеж.

Отмечается, что Белоусов продолжал работать в нижней палате парламента и после лишения неприкосновенности вплоть до четверга, 14 марта.

Ранее стало известно, что суд Екатеринбурга отказался арестовывать депутата, задержанного по обвинению в получении взятки размером три миллиарда рублей за покровительство автодорожному холдингу. Сообщается, что он действовал совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, объявленным в международный розыск за коррупцию.

В декабре прошлого года Госдума дала согласие на возбуждение уголовного дела против Белоусова и лишила его неприкосновенности.

Тогда же член нижней палаты парламента Александр Хинштейн напомнил, что теща депутата является совладельцем компании «Гринфлайт» и фигурантом уголовного дела об обмане тысяч дольщиков. Женщина вместе с помощником депутата Белоусова были посредниками при передаче взятки в 3,4 миллиарда рублей Юревичу.

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