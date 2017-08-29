Давший показания на бывшего главу Челябинской области чиновник выйдет по УДО

Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, осужденного на семь лет за взятки в размере 69 миллионов рублей. Об этом во вторник, 29 августа, представитель суда Наталья Белозер сообщила РИА Новости.

«Постановление суда вступит в законную силу через десять дней, и, если не будет обжалования, то Тесленко будет освобожден из колонии 9 сентября», — сказала она.

В настоящее время осужденный чиновник находится в челябинской исправительной колонии №3. В суде уточнили, что среди причин удовлетворения ходатайства стало примерное поведение осужденного и состояние его здоровья — у Тесленко вторая группа инвалидности.

По данным следствия, с января по октябрь 2012 года Тесленко систематически получал взятки в особо крупных размерах за содействие коммерсантам в заключении госконтрактов на поставки высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках программы модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 годы. Всего за указанный период чиновник получил более 69 миллионов рублей.

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В ходе следствия бывший министр дал показания на Михаила Юревича, который на тот момент был губернатором Челябинской области. Уже после его отставки эти показания легли в основу уголовного дела бывшего главы региона, уточняет Ura.ru.

В 2014 году Тесленко был приговорен судом Челябинска к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 300 миллионов рублей. Позже Центральный райсуд Челябинска снизил размер взыскания до 70 миллионов рублей.

24 мая Свердловский областной суд выдал санкцию на заочный арест Юревича, также обвиняемого в получении взяток на общую сумму 26 миллионов рублей. По версии Следственного комитета России (СКР), глава региона получил деньги от Тесленко за назначение его на должность министра здравоохранения. Также Юревича обвиняют в том, что подстрекал своего заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Бывший губернатор свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении и объявлен в международный розыск.

Михаил Юревич руководил Челябинской областью в 2010-2014 годах и ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию». После увольнения он баллотировался в Госдуму, но неудачно.