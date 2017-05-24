Суд со второго раза заочно арестовал бывшего челябинского губернатора Юревича

Свердловский областной суд выдал санкцию на заочный арест бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на общую сумму 26 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Решение было принято после рассмотрения протеста прокурора на постановление районного суда, который отказал следствию в заключении экс-чиновника под стражу.

По данным следствия, в 2012 году Юревич, занимавший в то время пост главы региона, получил денежное вознаграждение от Виталия Тесленко (сейчас отбывает наказание по обвинению в получении взяток — прим. «Ленты.ру») за назначение на должность министра здравоохранения Челябинской области.

Юревич также, по сведениям СК, подстрекал своего заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона.

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Бывший губернатор свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.

5 мая его адвокат Игорь Трунов сообщил, что Юревич объявлен в международный розыск.

О начале расследования уголовного дела против чиновника СК объявил 16 марта.

Михаил Юревич руководил Челябинской областью в 2010-2014 годах и ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию». После увольнения он баллотировался в Госдуму, однако 19 июля 2016 года Центризбирком исключил его из федерального списка Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) за то, что он не предоставил полный комплект документов.