Депутат Госдумы не явился в суд по делу о крупнейшей в истории России взятке

Депутат Белоусов не пришел на оглашение приговора по делу о взятке в 3,25 млрд рублей

Депутат Госдумы Вадим Белоусов не пришел в суд на оглашение приговора по делу о получении взятки в 3,25 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

2 августа Белоусова и его тещу, 80-летнюю Маргариту Бутакову, признали виновным по делу о крупнейшей в истории современной России взятке. Известно, что вчера на заседании Мосгорсуда он присутствовал.

Как уточняет РИА Новости, несмотря на неявку Белоусова, судья возобновил оглашение приговора.

Ранее прокурор потребовал приговорить депутата к 14 годам колонии, оштрафовать на полмиллиарда рублей и лишить государственной награды — медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также гособвинитель попросил запретить ему занимать должности на госслужбе.

По данным следствия, двое предпринимателей, занимающихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев — с 2010-го по 2014 год отчисляли по 10 миллионов рублей ежемесячно депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, занимавшему в тот период должность губернатора Челябинской области. За это коммерсантам предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли.

В Челябинске взятки передавались теще Белоусова, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата. В итоге за несколько лет Белоусов получил более трех миллиардов рублей.

Вину в содеянном депутат не признает.