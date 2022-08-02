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Депутата Госдумы признали виновным по делу о крупнейшей в истории России взятке

Депутата Госдумы Белоусова признали виновным по делу о взятке в 3,25 миллиарда рублей
Вадим Белоусов

Вадим Белоусов. Фото: партия «Справедливая Россия»

Мосгорсуд признал депутата Госдумы Вадима Белоусова виновным в получении взятки в 3,25 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что тещу фигуранта, 80-летнюю Маргариту Бутакову, также признали виновной по этому делу. Ранее прокурор потребовал приговорить Белоусова к 14 годам колонии и лишить государственной награды — медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также гособвинитель попросил оштрафовать депутата на полмиллиарда рублей и запретить занимать должности на госслужбе.

По данным следствия, двое предпринимателей, занимающихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев — с 2010-го по 2014 год отчисляли по 10 миллионов рублей ежемесячно депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, занимавшему в тот период должность губернатора Челябинской области. За это коммерсантам предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли.

В Челябинске взятки передавались теще Белоусова, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата. В итоге за несколько лет Белоусов получил более трех миллиардов рублей — это крупнейшая взятка в истории современной России.

Депутат вину в содеянном не признает.

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Елизавета Новикова
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