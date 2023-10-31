Комиссия Госдумы рекомендовала лишить полномочий двух депутатов из-за прогулов

Комиссия ГД рекомендовала лишить полномочий депутатов Власова и Белоусова

Мандатная комиссия Государственной Думы рекомендовала лишить мандатов депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду») из-за прогулов. Об этом сообщил парламентарий Юрий Синельщиков, его цитирует ТАСС.

«Рекомендовали снять полномочия с одного и со второго», — сказал Синельщиков.

Ранее стало известно, что 31 октября будет рассмотрен вопрос о лишении депутатских полномочий Власова и Белоусова. Такое решение могут принять из-за длительного отсутствия депутатов на заседаниях нижней палаты парламента и комитетов, уточняли в думском комитете. Впоследствии сообщалось, что комиссия Думы по этике увидела основания для лишения мандатов двух депутатов.

Власов, реагируя на планы нижней палаты парламента, сообщил, что в ходе седьмого созыва его явка составила 97,5 процента, в ходе восьмого — 98,8 процента. Депутат заявил, что не понимает, в связи с чем возник вопрос о лишении его мандата.