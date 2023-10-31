Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:52, 31 октября 2023Россия

Комиссия Госдумы рекомендовала лишить полномочий двух депутатов из-за прогулов

Комиссия ГД рекомендовала лишить полномочий депутатов Власова и Белоусова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Мандатная комиссия Государственной Думы рекомендовала лишить мандатов депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима БелоусоваСправедливая Россия — За правду») из-за прогулов. Об этом сообщил парламентарий Юрий Синельщиков, его цитирует ТАСС.

«Рекомендовали снять полномочия с одного и со второго», — сказал Синельщиков.

Ранее стало известно, что 31 октября будет рассмотрен вопрос о лишении депутатских полномочий Власова и Белоусова. Такое решение могут принять из-за длительного отсутствия депутатов на заседаниях нижней палаты парламента и комитетов, уточняли в думском комитете. Впоследствии сообщалось, что комиссия Думы по этике увидела основания для лишения мандатов двух депутатов.

Власов, реагируя на планы нижней палаты парламента, сообщил, что в ходе седьмого созыва его явка составила 97,5 процента, в ходе восьмого — 98,8 процента. Депутат заявил, что не понимает, в связи с чем возник вопрос о лишении его мандата.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко поставил перед Москвой вопрос о компенсациях за срыв запуска БелАЭС. Почему станцию не сдали в срок?

      ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Что известно о его работе на СБУ?

      Стало известно о росте стоимости концертов оставшихся в России артистов

      Артисты раскроют секретную часть работы

      Рак легкого и еще шесть болезней сразу научили находить нейросеть в Москве

      Россиянам назвали способы сэкономить на строительстве загородного дома

      Доктор Мясников назвал не соблюдаемый российскими медиками закон

      ВСУ в третий раз за день обстреляли российский регион

      В российском регионе осудят мать четверых детей за издевательства над ними

      В США оценили шансы на освобождение ХАМАС заложников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости