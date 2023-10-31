Депутат Госдумы отреагировал на возможное лишение его мандата из-за прогулов

Депутат ГД Власов о лишении мандата: посетил 98 процентов пленарных заседаний

Депутат Государственной Думы Василий Власов от ЛДПР отреагировал на информацию о том, что его могут лишить мандата из-за прогулов. Слова политика передает РИА Новости.

«80 процентов голосований комиссии проводились по электронной почте. Так и было написано в письме, что (…) материалы к такому-то вопросу просим проголосовать по вопросу повестки комиссии», — сказал депутат.

Власов также рассказал о явке на очные заседания Думы и добавил, что в ходе седьмого созыва его явка составила 97,5 процента, в ходе восьмого — 98,8 процента. Парламентарий заявил, что не понимает, в связи с чем возник вопрос о лишении его мандата.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на членов комиссий Госдумы по этике и мандатным вопросам сообщил, что 31 октября будет рассмотрен вопрос о лишении депутатских полномочий Василия Власова и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»). Такое решение может быть принято из-за длительного отсутствия парламентариев на заседаниях нижней палаты парламента и комитетов.