Комиссия ГД увидела основания для лишения мандатов депутатов Власова и Белоусова

Комиссия Госдумы по этике увидела основания для лишения мандатов двух депутатов — Василия Власова и Вадима Белоусова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Как ранее сообщали «Ведомости», упомянутых депутатов планировали лишить полномочий из-за систематических прогулов.

У депутата Власова насчитали более 60 процентов пропущенных заседаний. При этом парламентарий отмечал, что не являлся на часть заседаний, так как голосование по ним проводилось по электронной почте.

Решение комиссии по этике уже передано комиссии по мандатным вопросам, ее заседание также состоится сегодня.

В 2016 году в Госдуме ввели штрафы за прогулы. Таковыми для депутатов считаются пропуски заседаний без уважительных причин: справки о болезни, направления в командировку либо на мероприятие, связанное с депутатской работой. На тот момент штраф составлял около шестой части зарплаты парламентария, но позже его размер был снижен.