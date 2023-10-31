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12:19, 31 октября 2023Россия

Депутат Госдумы не согласился с возможным лишением мандата из-за прогулов

Депутат Власов не согласился с возможным лишением мандата из-за прогулов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Депутат Госдумы, член комиссии по регламенту Василий Власов заявил, что не согласен с решением комиссии по этике, которая увидела основания для лишения его мандата из-за прогулов. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру». По словам парламентария, он присутствовал на большинстве заседаний, однако комиссия по этике не рассмотрела его доводы.

«Меня пригласили на комиссию по этике на пять минут буквально. Я указал все факты касательно того, что я голосовал, когда я лично присутствовал. Они говорят о том, что я не присутствовал на заседаниях, но у меня не взяли даже никакие документы, хотя я подготовился, принес все документы по голосованию, документы по присутствию, документы по электронному голосованию. Никто ничего не взял, просто спросили, вы согласны или нет. Я говорю — не согласен. "Все, мы ознакомились с вашей позицией", — вот и весь разговор», — поделился Власов.

По словам депутата, его явка за прошлый созыв составила 97 процентов, а за текущий — 98. Также он указал, что в 80 процентах случаев его комиссия рассматривала вопросы путем дистанционного голосования, и он постоянно принимал в нем участие. «На заседаниях комиссии по вопросам фундаментального характера — бюджета Госдумы, транспортного обслуживания — я всегда присутствовал», — сказал собеседник «Ленты.ру». При этом сама комиссия неоднократно нарушала регламент, не предупреждая его за два дня о том, что будет заседание, сообщил Власов.

Комиссия Госдумы по этике увидела основания для лишения мандатов двух депутатов — Василия Власова и Вадима Белоусова. Как ранее сообщали «Ведомости», упомянутых депутатов планировали лишить полномочий из-за систематических прогулов.

У депутата Власова насчитали более 60 процентов пропущенных заседаний. При этом парламентарий отмечал, что не являлся на часть заседаний, так как голосование по ним проводилось по электронной почте.

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      Екатерина Смирная
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