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14:30, 1 ноября 2023Россия

Власов обратится в Верховный суд из-за лишения мандата депутата Госдумы

Депутат Госдумы Власов обратится в Верховный суд из-за лишения мандата
Василий Власов

Василий Власов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Василий Власов, лишенный мандата за систематические неявки на заседания, в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что планирует обратиться в Верховный суд. Политик также подчеркнул, что всегда активно выступал в Госдуме и имеет порядка 97-98 процентов явки.

«Буду подавать [заявление] в Верховный суд. Такая возможность есть у депутата Госдумы. Посмотрим, что скажет суд. Есть определенный ряд нарушений. По лицам коллег видел, что решение они принимают скрепя сердце. [Такое решение депутаты приняли], потому что партийная дисциплина. Многие коллеги знают меня, знают, что я не прогульщик, не человек, который бегает», — сказал политик.

Он также добавил, что не знает истинных причин, по которым было принято решение о прекращении его полномочий, и заявил, что всегда активно выступал на заседаниях, имея 97-98 процентов явки.

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      Наталия Белова
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