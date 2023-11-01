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14:09, 1 ноября 2023Россия

В Госдуме проголосовали за лишение мандатов депутатов Власова и Белоусова

Госдума проголосовала за прекращение полномочий депутатов Власова и Белоусова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутатов Власова и Белоусова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.

Вопрос о лишении парламентариев мандатов рассматривался из-за непосещения ими Госдумы. И Власов, и Белоусов отсутствовали более 30 дней на заседаниях комитета и комиссии, в которые они входили.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при непосещении заседаний и неисполнении обязанности перед избирателями каждый депутат должен знать, «что есть нормы закона, по которым с него спросят».

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      Алан Босиков
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