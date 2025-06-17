Депутат Госдумы Нилов рассказал о репрессиях в ЛДПР и спровоцировал скандал

В ЛДПР вспыхнул крупный скандал из-за «использованных и выброшенных» членов партии. Об этом стало известно из публикаций депутатов Госдумы Ярослава Нилова и Андрея Лугового в Telegram.

Как рассказал Нилов, ему стало известно о репрессиях — изгнании из партии неугодных мыслящих и активных сторонников. В частности, он привел пример баллотировавшегося в Мосгордуму члена ЛДПР Олега Новикова. «Сегодня в нашей партии творится то, во что сложно поверить — принципиальных людей с собственной позицией просто выкидывают за борт, если они очень активны и осмеливаются не соглашаться с "генеральной линией"», — написал в блоге депутат. Он добавил, что такая ситуация была немыслима при жизни сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского.

Нилову ответил депутат Луговой — также член фракции ЛДПР в Госдуме. Он отверг обвинения коллеги и заявил, что руководство ЛДПР не в восторге от работы Нилова, а его перспективы в политике «кислы», поэтому депутат спровоцировал скандал и хочет «капитализироваться» за счет партии.

«Возможно, Ярослав возглавит "клуб одиноких сердец" или присягнет коммунистам, к которым мы с радостью его отпустим. Перед Ярославом Ниловым отныне открыты все двери. Кроме одной — которой он вчера громко хлопнул», — написал в блоге Луговой.

Ранее сообщалось, что из ЛДПР «за предательство» исключили любимчика Жириновского, экс-депутата Госдумы Василия Власова. «Я, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, назначенный Жириновским, исключен в нарушение всех норм устава. За какое предательство? Предательства не было и быть не могло, была конкуренция в партии», — отмечал Власов.