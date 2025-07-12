Назван способ похудеть в жару

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала способ похудеть в жару. Ее слова приводит Life.ru.

Эксперт рекомендовала пить достаточно воды в течение дня, а также выбирать легкую пищу: больше свежих овощей и фруктов, нежирного белка. Она подчеркнула, что ключевым фактором для похудения должен стать дефицит калорий.

Кашух заявила, что нужно заниматься спортом, но разумно — избегать пика жары для интенсивных тренировок и перенести их на утро или вечер. Кроме того, необходимо следить за самочувствием. При появлении головокружения, слабости, тошноты немедленно переходить в прохладное место и восполнять жидкость.

Ранее фитнес-тренер Яна Стулень посоветовала эффективные упражнения на пресс. Она предложила пять вариантов обычных упражнений и четыре — с утяжелителями.