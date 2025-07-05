Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
0:2
Завершен
Людмила Самсонова
Уимблдон (ж)
Мирра Андреева
2:0
Завершен
Хейли Баптист
Уимблдон (ж)
ЦСКА
3:0
1-й тайм
live
ОФК Белград
BetBoom Братский Кубок|2-й тур
ПСЖ
Сегодня
19:00 (Мск)
Бавария
Клубный чемпионат мира — 2025|1/4 финала
Реал Мадрид
Сегодня
23:00 (Мск)
Боруссия Д
Клубный чемпионат мира — 2025|1/4 финала
16:37, 5 июля 2025Спорт

Фитнес-тренер посоветовала эффективные упражнения на пресс

Фитнес-тренер посоветовала эффективные упражнения на пресс
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Oleg Breslavtsev / Getty Images

Фитнес-тренер Яна Стулень посоветовала эффективные упражнения на пресс. Ее слова передает «Чемпионат».

Пять упражнений можно выполнять без дополнительного инвентаря. Это скручивания, подъемы ног, велосипед, касание пяток лежа и планка с упором на локтях.

Еще четыре упражнения делаются с утяжелением. Гантель понадобится для выполнения русского твиста, перекрестных скручиваний с касанием и скручиваний к ногам. Также можно делать подъемы из положения лежа с фитнес-резинками.

Ранее преподаватель пилатеса и йоги Анушка Шенн назвала лучшее упражнение для проработки пресса. Эксперт рекомендовала выполнять лодочку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Футболист Смолов устроил драку в столичной «Кофемании». В 2019-м он был уверен, что не повторит историю Кокорина и Мамаева

    На Крымском мосту собралась многочасовая пробка

    Верховный лидер Ирана почти на месяц спрятался в бункере

    «Порше» протаранил остановку в российском городе

    В России предложили признать телеканал «Спас» иноагентом

    Фитнес-тренер посоветовала эффективные упражнения на пресс

    В российском регионе предупредили об опасности БПЛА и понижении мобильного сигнала

    Профессиональная уборщица мест преступлений вспомнила о самых жутких рабочих днях

    Депутат нашел способ решить демографические проблемы в России

    Россияне перестали покупать путевки в Азербайджан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости