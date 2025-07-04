Названо лучшее упражнение для проработки пресса

Преподаватель пилатеса и йоги Анушка Шенн назвала лучшее упражнение для проработки пресса. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовала выполнять изометрическое упражнение «Полое тело», которое в России известно как «Лодочка». Она подчеркнула, что удержание этой позиции задействует весь пресс и даже глубокие мускулы. Кроме того, изометрическое удержание развивает выносливость.

Для его выполнения нужно лечь на спину и вытянуть руки над головой, одновременно вытянув ноги. Далее следует напрячь пресс так, чтобы живот втянулся, а поясница немного округлилась. После этого необходимо оторвать ноги от пола и одновременно плечи и удерживать положение комфортное время.

Ранее фитнес-тренер Аманда Капритто назвала лучшие упражнения для активации мышц пресса. Эксперт рекомендовала выполнять скручивания с опусканием ноги, обратные скручивания, скручивания с задержкой, велосипед, звезду, опускание прямых ног, русские скручивания, касание стоп, а также скручивания «лягушка».