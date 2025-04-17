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11:59, 17 апреля 2025Спорт

Названы лучшие упражнения для активации мышц пресса

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: antoniodiaz / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Аманда Капритто назвала лучшие упражнения для активации мышц пресса. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовала выполнять скручивания с опусканием ноги, обратные скручивания, скручивания с задержкой, велосипед, звезду, опускание прямых ног, русские скручивания, касание стоп, а также скручивания «лягушка». Для последнего нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях и развести их по сторонам. Далее следует соединить стопы, поднять лопатки и потянуться руками к носкам.

Капритто также рассказала о наиболее важных мышцах, которые следует задействовать при выполнении упражнений на кор. В их число входит прямая мышца живота, внешние и внутренние косые мышцы, а также широчайшие мышцы спины.

Ранее тренер Юлия Гуляева назвала способ подтянуть низ живота за три минуты в день. Чтобы сделать низ живота визуально подтянутым, специалист посоветовала делать планку, которая поможет проработать и укрепить кор.

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