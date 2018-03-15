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Блогер угодила в тюрьму за убийство парня ради славы на YouTube

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19-летняя YouTube-блогер из США Монализа Переc (Monalisa Perez) приговорена к тюремному сроку. Как сообщает британский Star Tribune, девушка случайно убила своего молодого человека во время съемки видео для блога.

Переc признала себя виновной в совершении непредумышленного убийства после того, как в конце 2017 года государственное обвинение запросило для нее четыре года лишения свободы. Учитывая это, суд приговорил девушку к 180-дневному тюремному заключению и десятилетнему испытательному сроку. На нее также наложен пожизненный запрет на хранение огнестрельного оружия.

Срок Переc будет отбывать с перерывами, так как у нее двое малолетних детей: после несчастного случая она стала матерью-одиночкой.

Инцидент произошел летом 2017 года. Девушка хотела создать шуточное вирусное видео, где она стреляет в своего парня, 22-летнего Педро Руиcа (Pedro Ruiz). Предполагалось, что Руиc будет держать в руках толстую книгу, через которую пуля не сможет пройти. Перед съемкой ролика девушка поделилась с подписчиками в Twitter идеей «одного из самых опасных видео». Переc уточнила, что инициатива принадлежит Руиcу.

Однако трюк вышел из-под контроля из-за очень близкого расстояния между стрелявшей и ее ассистентом. Книжный том был прострелен насквозь, и пуля, вылетевшая из полуавтоматического пистолета Desert Eagle, попала в грудь молодого человека. Руис погиб на месте.

Переc ведет свой канал на YouTube под названием La MonaLisa с весны 2017 года. Там она размещает видео с трюками и шутками, а также влоги.

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