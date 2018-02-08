Мексиканская YouTube-знаменитость стала жертвой наркокартеля

Мексиканскую видеоблогершу Памелу Монтенегро дель Реал, более известную в сети под псевдонимом Нана Пелукас, убили в собственном ресторане в Акапулько. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

У мексиканки был личный канал на YouTube, где она выкладывала интервью с чиновниками, а также мысли по поводу политической ситуации в стране. Полицейские пока не назвали основные мотивы убийц, однако местные СМИ сообщили, что блогерше отомстили за посты в социальных сетях.

В свою очередь, прокурор Ксавье Олеа заявил, что женщина раскрыла секретную информацию о наркокартелях в нескольких роликах, пишет 9News. Ранее Монтенегро обвиняли в сотрудничестве с мексиканским правительством. Также блогершу подозревали в анонимных доносах в адрес предполагаемых членов преступной банды, которая боролась за контроль над Акапулько.

В начале февраля полицейские обнаружили тело популярного русскоязычного блогера Михаила Кирияка, который выкладывал ролики под ником The Natakorn. По словам его супруги, молодой человек скончался от ножевых ранений.

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