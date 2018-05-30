Бурятия повторила успех Amazon без «Почты России»

Власти Бурятии смогли повторить успех американской компании Amazon и совершить собственную первую беспилотную доставку. Об этом сообщает издание Baikal Daily, корреспонденты которого приняли участие в эксперименте.

Запуск был совершен из села Верхний Саянтуй. В ходе первого тестового полета дрон был отправлен без груза в соседнее село Надеино. Расстояние между населенными пунктами составляет 12 километров, летательный аппарат преодолел этот участок за 20 минут. Второй дрон уже был загружен фотографиями и письмами, совокупный вес посылки составил 100 граммов.

Пресс-секретарь министра транспорта Бурятии Лев Хандажапов рассказал РБК, что оба пуска прошли успешно. «Оба дрона успешно приземлились в конечной точке, пролетев 12 километров. Полет продлился 15 минут», — уточнил представитель ведомства.

По его словам, дрон привез в село три письма от жителей района, а также портрет российского телеведущего Ивана Урганта. Фотографию пресс-секретарь объяснил «своеобразным приветом ведущему, который активно освещал первый эксперимент».

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В доставке использовались дроны российского производителя «Магнетара» — «Рудрон/Экспедитор 3М» может взлетать на высоту до 900 метров, нести около двух килограммов груза и летать около полутора часов без подзарядки. «Мы также рассматриваем возможность использовать грузовые беспилотники, которые могут доставлять посылки весом до 200 килограммов», — рассказал Ханджапов, отметив, что власти региона не намерены останавливаться на достигнутом и планируют наладить систематическую доставку в беспилотном режиме.

В «Почте России» от успешного запуска открестились. Пресс-секретарь госкомпании Сергей Коляда отметил, что компания в этом «не участвует». Он также открестился от первого пуска, который закончился тотальным провалом — дрон врезался в стену практически сразу после взлета и разбился вдребезги. Госкомпания утверждает, что идея с беспилотными доставками — исключительно инициатива властей Бурятии.

В апреле беспилотник «Почты России» должен был совершить 15-километровый полет в Улан-Удэ, но врезался в стену жилого дома. Ущерб составил 1,2 миллиона рублей. «Почта России» тогда обвиняла в неудачном запуске компанию-производителя летательного аппарата.

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