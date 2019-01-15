«Почта России» похвасталась продажами пива

«Почта России» подтвердила, что продает пиво в своих отделениях по всей России. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции», — отметили в «Почте России».
Там добавили, что уделяют особое внимание не только качеству, но и безопасности продукции, поскольку, по данным Роспотребнадзора, ежегодно более 1,2 тысячи россиян погибают от употребления некачественного алкоголя.
14 января в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что в городских отделениях «Почты России» начали подавать пиво. В управлении Федеральной почтовой связи по Мурманской области рассказали, что это позволяет повысить выручку почтовых отделений и привлечь финансирование на их модернизацию.