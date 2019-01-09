«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки

«Почта России» запустила пилотный проект по удаленному взиманию пошлин за покупки в иностранных интернет-магазинах, пишет «Коммерсантъ».

Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).

28 декабря Минфин выпустил приказ, которым назначил «Почту России» уполномоченным оператором почтовой связи, ответственным за уплату покупателем пошлины и перечисление ее в бюджет. В дальнейшем этот статус смогут получить и другие компании.

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Отмечается, что «Почта России» разработала специальное техническое решение, которое позволит покупателям оплачивать пошлину непосредственно на сайте интернет-магазина или маркетплейса. Как именно оно будет реализовано и в каких магазинах будет работать, не уточняется. В организации рассчитывают, что в будущем его установят у себя все крупнейшие игроки рынка.

По старым правилам оплачивать таможенные пошлины за покупки, превышающие прежний порог, можно было только в отделениях «Почты России».

В конце 2017 года Федеральная таможенная служба (ФТС) изменила правила оформления покупок в зарубежных интернет-магазинах. Покупателей обязали сообщать не только паспортные данные, но и ИНН, а также давать ссылки на приобретенные товары. Однако тогда нововведения не распространялись на «Почту России», а касались только клиентов независимых служб экспресс-доставки, на которые приходится около 10 процентов покупок в России.

Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка опасаются, что изменения приведут к еще большей его монополизации «Почтой России».

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