Россиянам разрешат получать посылки без паспорта

Граждане смогут получить посылку или письмо в отделениях «Почты России» без паспорта и заполненных извещений — будет достаточно электронной подписи получателя. Об этом сообщают «Известия».

Нововведение касается всех отправлений, которые не требуют оплаты. Чтобы завести электронную подпись, нужно заполнить регистрационную форму в почтовом отделении или форму на сайте. Чтобы забрать посылку после оформления заявления, будет достаточно назвать оператору свои фамилию, имя и отчество или трекинг-номер отправления, а также sms-код.

Предполагается, что таким образом время выдачи писем и посылок сократится в пять раз. Эксперты при этом указывают на необходимость усилить безопасность новой услуги. Например, можно ввести второй пароль или кодовое слово, известное только клиенту и оператору отделения.

Ранее сообщалось, что «Почта России» предложила отложить до 2021 года снижение беспошлинного порога для посылок из зарубежных интернет-магазинов с одной тысячи евро до 200 евро.

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