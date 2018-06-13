«Почта России» попросила отложить снижение сбора на интернет-посылки

«Почта России» предложила отложить до 2021 года снижение беспошлинного порога для посылок из зарубежных интернет-магазинов с одной тысячи евро до 200 евро. Об этом в среду, 13 июня, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сейчас проект министерства финансов подразумевает снижение беспошлинного порога до 500 евро с 1 июля 2018 года и до 200 евро — с 1 января 2019-го.

Доходы «Почты России» от услуг компаниям в интернет-торговле в 2017 году составили 48 миллиардов рублей, или 30 процентов от выручки, а доля на трансграничном рынке составляет 97 процентов. Также совместно с ВТБ «Почта России» планирует создать 40 логистических центров за 35 миллиардов рублей. «Снижение выручки ФГУПа от посылок может привести к остановке проекта с ВТБ, опасается Николай Подгузов (гендиректор «Почты России» — прим. «Ленты.ру»)», — пишет газета.

«Почта России» обращает внимание на негативный зарубежный опыт снижения порога беспошлинного ввоза. Если лимит в 200 долларов будет введен не на одну посылку, а на все отправления в течение месяца, почтовый трафик может перераспределиться в соседние страны — Белоруссию и Казахстан.

В начале февраля страны ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) согласовали пороги беспошлинной интернет-торговли, приняв за основу сумму в 1000 евро. Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда же сообщал, что порог будет снижен до 500 евро лишь с января 2019-го.

Некоторые страны союза уже установили для себя более жесткие требования. Например, в Белоруссии на сегодняшний день порог составляет 22 евро, в Армении — 150 долларов.

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