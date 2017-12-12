Таможня не нашла застрявших из-за новых требований посылок

Новые правила оформления посылок из интернет-магазинов, которые Федеральная таможенная служба ввела 7 декабря, затронули менее 1 процента отправлений трансграничной торговли. Об этом заявили в пресс-службе ФТС, передает ТАСС. По итогам мониторинга ситуации на 12 декабря, таможенное оформление грузов проходит в штатном режиме, а жалоб со стороны экспресс-перевозчиков не поступало.

Как отмечают в ведомстве, новые правила введены в экспериментальном режиме. В эксперименте участвуют шесть компаний, занимающихся экспресс-доставкой.

Ранее директор по развитию российского агрегатора служб доставок Shiptor Андрей Лямин заявил, что на таможне и складах авиаперевозчиков застряли тысячи посылок россиян. По его словам, зарубежные интернет-магазины и курьерские службы несут убытки из-за новых правил, по которым таможня обязала покупателей указывать свой ИНН и электронные ссылки на приобретенные за границей товары, чтобы снизить риск ввоза товаров на подставных лиц.

В ведомстве и ранее заверяли, что никаких задержек из-за действий ведомства не предвидится.

Сейчас пошлиной не облагаются товары из-за рубежа на сумму не более одной тысячи евро и массой не более 31 килограмма.

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