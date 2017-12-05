Новогодние подарки россиян оказались под угрозой из-за таможни

Зарубежные интернет-магазины предупредили о возможных задержках доставки своих товаров в Россию из-за новых требований Федеральной таможенной службы (ФТС). Об этом во вторник, 5 декабря, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Теперь покупатели должны будут указывать свой ИНН и ссылки на приобретенные товары. Эти данные необходимы для проверки порога беспошлинного ввоза товаров, подчеркивают ФТС. «Представление ИНН необходимо для однозначной идентификации физического лица для целей учета стоимости и веса всех товаров, поступивших в адрес данного лица в течение календарного месяца», — отмечается в сообщении службы.

В ведомстве заверяют, что никаких задержек не будет. «Все контрольные операции и решения принимаются системой в режиме реального времени. При своевременном представлении ИНН никаких задержек сроков выпуска товаров со стороны таможенных органов не возникнет», — сообщили в ФТС.

Сейчас пошлиной не облагаются товары из-за рубежа на сумму не более одной тысячи евро и массой не более 31 килограмма.