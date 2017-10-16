Дворкович открестился от инициативы снизить порог беспошлинной торговли

Устанавливать беспошлинный порог интернет-торговли в ЕврАзЭС ниже 200 евро нет необходимости. С таким заявление выступил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах форума «Открытые инновации». Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает ТАСС.

«Есть разные расчеты. По моим ощущениям, ниже 200 евро снижать не надо. При этом уровне мы сможем получить тот бюджетный эффект, который Минфин прогнозировал. Лучше в рамках ЕврАзЭС… Лучше найти золотую середину, скоординировать действия», — цитирует агентство чиновника.

Дворкович также сообщил, что механизм автоматического взимания пошлины при покупках в интернете будет готов через месяц. На первом этапе он будет работать в экспериментальном режиме. Пошлину будет взимать «Почта России». «Сейчас отрабатывается регламент», — сказал Дворкович.

Ранее 16 октбяря сообщалось, что «Почта России» обратилась к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с предложением провести переговоры в рамках ЕАЭС для установления нового единого графика снижения порога беспошлинного ввоза товаров. В письме генерального директора Николая Подгузова лимит предлагается постепенно уменьшать: до 200 евро с 1 января 2019 года, до 100 евро с 1 января 2020 года и до 50 евро с 1 января 2021 года.

Форум «Открытые инновации» — главное событие года в сфере технологического предпринимательства. Мероприятие проводится в Москве под эгидой правительства РФ уже шестой раз. «Открытые инновации» в 2017 году — это более 18 тысяч участников, 785 спикеров, 180 сессий.

В этом году форум посвящен теме «Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации». Тематика охватывает бизнес, государство и общество.

