AliExpress станет в два раза ближе к россиянам

«Почта России» запустила новый маршрут доставки почтовых отправлений из Китая, пишет РБК со ссылкой на представителей оператора. Ожидается, что это сократит срок доставки в восточные регионы России до двух раз.

Речь идет о нерегистрируемых отправлениях — посылках, которые не требуют документального подтверждения ни со стороны продавца, ни со стороны отправителя. К ним относятся письма, открытки, бандероли и пакеты весом до двух килограммов. Как правило, это товары не дороже 10 долларов.

До сих пор они доставлялись из Китая в Москву, откуда поездами отправлялись на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. Теперь к этой схеме добавится дополнительная: товары будут приходить по морю во Владивосток, а оттуда — поездом до ближайшего крупного пункта международного почтового обмена (Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы).

По словам опрошенных изданием экспертов, от нововведения выиграют в основном пользователи китайского маркетплейса AliExpress из азиатской части России. Вместо нынешних максимальных 40 дней они будут ждать товары около двух недель. По оценке AliExpress, на новую схему будет приходиться около 40 процентов всех заказов, отправляемых в Россию, которая остается крупнейшим рынком для китайского интернет-магазина. Ежемесячно его сайт посещают более 100 миллионов уникальных пользователей из России.

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